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Расписание матчей
Металлист - Олимпиакос
Металлист - Олимпиакос: обзор матча 03 декабря 2008
Металлист
03.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
87'
Эдмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Олимпиакос
Замена
️️️️
С. Ганцарчик
+4
ГОЛ! 1:0!
Эдмар
Пас отдал
В. Слюсар
Замена
️️️️
Р. Фомин
Замена
К. Митроглу
️️️️
Л. Галлетти
Желтая карточка
С. Валяев
Желтая карточка
Д. Доми
Желтая карточка
Л. Галлетти
Желтая карточка
П. Анцас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Олимпиакос
1
Антониос Никополидис
ВР
18
Параскевас Анцас
ЦЗ
3
Дидье Доми
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
2
Христос Пацацоглу
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
10
Дуду
ЦП
7
Лучано Галлетти
ПП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
25
Зезето
ЦФ
Олимпиакос
30
Павол Ковач
ВР
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
7
Константинос Мендринос
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
3-2-3-1
29
Горяинов
37
Бордиян
18
Гуйе
26
Обрадович
22
Ганцарчик
2
Майдана
15
Слюсар
78
Валяев
8
Эдмар
19
Фомин
4-3
1
Никополидис
2
Пацацоглу
3
Доми
34
Пападопулос
18
Анцас
7
Галлетти
10
Дуду
25
Беллуски
77
Конюшенко
77
Конюшенко
5
Пантос
5
Пантос
7
Галлетти
11
Митроглу
11
Митроглу
7
Галлетти
Остались в запасе
Металлист
Олимпиакос
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
0
Александр Рыкун
АП
30
Павол Ковач
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
0
Александр Рыкун
АП
Остались в запасе
30
Павол Ковач
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Металлист - Олимпиакос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Кит Сорби (SCO) и Гордон Миддлтон (SCO)
Стадион:
ОСК Металлист
Посещаемость:
26000 из 38685 зрителей (67%)
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