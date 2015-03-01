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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 01 марта 2015
Челси
01.03.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок Лиги, Финал
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
45'
Д. Терри
56'
К. Уокер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Тоттенхэм
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
90'
+3
Замена
Оскар
️️️️
С. Фабрегас
88'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
85'
79'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Шадли
77'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Виллиан
75'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
71'
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Мэйсон
Желтая карточка
Виллиан
69'
60'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Уокер
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
45'
31'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
4
Курт Зума
ОП
7
Рамирес
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
4
Зума
7
Рамирес
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
6
Бенталеб
8
Мэйсон
89
Шадли
25
Таунсенд
24
Эриксен
9
Кейн
10
Виллиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Виллиан
4
Фабрегас
8
Оскар
8
Оскар
4
Фабрегас
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
25
Таунсенд
8
Дембеле
8
Дембеле
25
Таунсенд
8
Мэйсон
9
Ламела
9
Ламела
8
Мэйсон
89
Шадли
9
Сольдадо
9
Сольдадо
89
Шадли
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
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