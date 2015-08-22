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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стабек
Сандефьорд - Стабек: обзор матча 22 августа 2015
Сандефьорд
22.08.2015, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 4
Завершен
Стабек
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Таблица
Статистика матча Сандефьорд - Стабек
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Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
- : -
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
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Комплетт Арена
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Стабек
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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