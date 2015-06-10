Германия - США

слива
|3 тур
|26 июня, четверг
|20:00
|США
|0:1
|Германия
слива
Да тут пол команды немцев, и я про америку
Вау. Похоже тренер конкретно поработал.
Восхищен игрой сборной США. Единственным направлением в спорте, чуждым для США был европейский футбол, но и тут амеры навязывают гегемонию.
Меня вот терзают смутные сомнения, а не был ли матч договорняком (так сказать, жестом гостеприимства) на фоне скандала с ФИФА, который только и набирает обороты? При всем, я считаю, что амеры играют на уровне немцев, не ниже, но вот тут такое совпадение с этим скандалом, что в голову лезут нехорошие подозрения.
США в своем стиле, показывают приятную игру. Нашим бы поучиться
Второй тайм остался за янки.
А за Клинсманна рад.
Вот вам и Америка.
кто бы мог подумать
1-2