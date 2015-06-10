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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)

Германия - США

10.06.2015, Среда, 21:45 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Товарищеские матчи. Сборные Германия - США
Чемпионат мира 2014, группа G
3 тур
26 июня, четверг 20:00 США 0:1 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

2 июня, воскресенье 22:30 США 4:3 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

23 мая, воскресенье 02:00 США 4:0 Германия
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    Рейтинг: +15

    arturzinio 11 июня 2015, 20:38

    слива

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    Рейтинг: +30

    Лодыгин Юрий 11 июня 2015, 10:09

    Да тут пол команды немцев, и я про америку

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    Рейтинг: +11

    youarenotalone 11 июня 2015, 10:05

    Вау. Похоже тренер конкретно поработал.

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    Рейтинг: +225

    dovakin 11 июня 2015, 09:27

    Восхищен игрой сборной США. Единственным направлением в спорте, чуждым для США был европейский футбол, но и тут амеры навязывают гегемонию.
    Меня вот терзают смутные сомнения, а не был ли матч договорняком (так сказать, жестом гостеприимства) на фоне скандала с ФИФА, который только и набирает обороты? При всем, я считаю, что амеры играют на уровне немцев, не ниже, но вот тут такое совпадение с этим скандалом, что в голову лезут нехорошие подозрения.

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    Рейтинг: +104

    Killofwrath 10 июня 2015, 23:58

    США в своем стиле, показывают приятную игру. Нашим бы поучиться

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    Рейтинг: +421

    Сливки общества 10 июня 2015, 23:46

    Второй тайм остался за янки.

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    Рейтинг: +273

    KLINSI 10 июня 2015, 23:39

    А за Клинсманна рад.

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    Рейтинг: +111

    Rusti 10 июня 2015, 23:36

    Вот вам и Америка.

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    Рейтинг: +45

    Comentarios 10 июня 2015, 23:31

    кто бы мог подумать

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    Рейтинг: +111

    Rusti 10 июня 2015, 23:29

    1-2

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