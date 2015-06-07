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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Бельгия
Франция - Бельгия: обзор матча 07 июня 2015
Франция
07.06.2015, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 4
Завершен
Бельгия
52'
М. Вальбуэна (П)
88'
Н. Фекир
90+1'
Д. Пайет
18'
М. Феллайни
42'
М. Феллайни
50'
Р. Наингголан
54'
Э. Азар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Бельгия
ГОЛ! 3:4!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Сиссоко
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Н. Фекир
Пас отдал
П. Нтеп
88'
84'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Денайе
80'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Витсель
Замена
П. Нтеп
️️️️
О. Жиру
79'
76'
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Феллайни
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Вальбуэна
73'
59'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Д. Мертенс
58'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Бентеке
54'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Э. Азар
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Вальбуэна
52'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Феллайни
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Гризманн
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Й. Кабай
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Феллайни
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Й. Кабай
41'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
0
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
8
Димитри Пайет
АП
18
Набиль Фекир
АП
0
Александр Ляказетт
ЦФ
0
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
0
Тремулинас
4
Варан
21
Косиельни
19
Санья
6
Кабай
17
Сиссоко
14
Матюиди
8
Вальбуэна
7
Гризманн
9
Жиру
4-3-1-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
18
Денайе
3
Ломбертс
5
Вертонген
4
Наингголан
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
14
Мертенс
20
Бентеке
6
Кабай
8
Пайет
8
Пайет
6
Кабай
8
Вальбуэна
18
Фекир
18
Фекир
8
Вальбуэна
7
Гризманн
0
Ляказетт
0
Ляказетт
7
Гризманн
9
Жиру
0
Нтеп
0
Нтеп
9
Жиру
18
Денайе
19
Дендокер
19
Дендокер
18
Денайе
8
Феллайни
22
Шадли
22
Шадли
8
Феллайни
6
Витсель
19
Дембеле
19
Дембеле
6
Витсель
14
Мертенс
11
Карраско
11
Карраско
14
Мертенс
20
Бентеке
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Бентеке
Остались в запасе
Франция
Бельгия
16
Стив Манданда
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Франция - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
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