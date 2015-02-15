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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Мидлсбро
Арсенал - Мидлсбро: обзор матча 15 февраля 2015
Арсенал
15.02.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 5 раунд
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
26'
О. Жиру
28'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Мидлсбро
84'
Желтая карточка
Й. Фоссен
Замена
Ч. Акпом
️️️️
О. Жиру
82'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Д. Уэлбек
71'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Санчес
70'
55'
Замена
А. Рич
️️️️
П. Бэмфорд
Желтая карточка
Г. Паулиста
54'
54'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Л. Томлин
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Санчес
28'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
К. Гиббс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Санти Касорла
(К)
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
37
Альберт Адома
ЛП
7
Адам Клэйтон
ОП
7
Грант Лидбиттер
ОП
17
Ли Томлин
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ПП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Мидлсбро
1
Коннор Рипли
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
3
Паулиста
12
Чамберс
20
Фламини
8
Касорла
10
Озил
18
Уэлбек
9
Жиру
4
Санчес
4-2-3-1
25
Мехиас
2
Фредерикс
4
Омеруо
23
Гибсон
32
Фрэнд
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
45
Бэмфорд
17
Томлин
37
Адома
19
Кике
18
Уэлбек
10
Росицки
10
Росицки
18
Уэлбек
4
Санчес
32
Уолкотт
32
Уолкотт
4
Санчес
9
Жиру
29
Акпом
29
Акпом
9
Жиру
45
Бэмфорд
3
Рич
3
Рич
45
Бэмфорд
17
Томлин
9
Фоссен
9
Фоссен
17
Томлин
Остались в запасе
Арсенал
Мидлсбро
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Коннор Рипли
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Арсенал - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
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