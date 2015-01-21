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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 21 января 2015
Интер
21.01.2015, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Сампдория
70'
Д. Шакири
87'
М. Икарди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Сампдория
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Додо
89'
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Икарди
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
87'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Д. Шакири
79'
78'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
76'
Вторая желтая
П. Вшолек
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Л. Подольски
70'
67'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Л. Риццо
66'
Травма
Л. Риццо
Желтая карточка
Д. Шакири
63'
60'
Желтая карточка
А. Романьоли
46'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Сориано
44'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
Л. Подольски
40'
Пенальти не реализован!
М. Икарди
37'
36'
Желтая карточка
П. Вшолек
Желтая карточка
М. Андреолли
23'
12'
Красная карточка
Н. Крстичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Каррисо
16
Додо
15
Жуан
3
Андреолли
33
Д'Амброзио
8
Кузманович
17
Медель
8
Ковачич
10
Подольски
10
Шакири
9
Икарди
3-1-3-1-2
44
Ромеро
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
26
Романьоли
32
Маркьонни
21
Сориано
14
Риццо
7
Крстичич
22
Вшолек
77
Окака-Чука
19
Джорджевич
9
Икарди
10
Оби
10
Оби
9
Икарди
10
Шакири
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
10
Шакири
16
Додо
47
Пушкаш
47
Пушкаш
16
Додо
14
Риццо
26
Сильвестре
26
Сильвестре
14
Риццо
29
Каччиаторе
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
29
Каччиаторе
21
Сориано
32
Дункан
32
Дункан
21
Сориано
Остались в запасе
Интер
Сампдория
54
Исаак Донкор
ЦЗ
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
96
Самуэле Массоло
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
96
Самуэле Массоло
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Интер - Сампдория
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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