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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)

Ливерпуль - Бешикташ

19.02.2015, Четверг, 23:05 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Ливерпуль - Бешикташ
Лига Чемпионов (2007/2008), группа A
4 тур
6 ноября, вторник 22:45 Ливерпуль 8:0 Бешикташ
3 тур
24 октября, среда 22:45 Бешикташ 2:1 Ливерпуль
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