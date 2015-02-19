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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генгам - Динамо К
Генгам - Динамо К: обзор матча 19 февраля 2015
Генгам
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Динамо К
72'
К. Бове
74'
М. Диалло
19'
М. Велозу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Динамо К
88'
Желтая карточка
Д. Вида
76'
Замена
Е. Хачериди
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 2:1!
М. Диалло
Пас отдал
Ж. Пье
74'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. Матис
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Бове
Пас отдал
Т. Жиресс
72'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
С. Ятабаре
68'
Желтая карточка
Д. Левек
65'
Замена
С. Марво
️️️️
К. Манданн
46'
45'
+1
Желтая карточка
О. Гусев
43'
Красная карточка
Ю. Бельханда
41'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
С. Сидорчук
40'
Травма
С. Сидорчук
39'
Красная карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Ю. Санкаре
33'
21'
Желтая карточка
С. Сидорчук
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Велозу
Пас отдал
А. Кравец
Желтая карточка
К. Манданн
15'
6'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
5'
Травма
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
56
Дориан Левек
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
12
Клаудио Бове
ЛП
5
Лионель Матис
(К)
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-3-3-1
1
Лоссль
26
Пье
15
Сорбон
29
Кербра
56
Левек
5
Матис
2
Якобсен
12
Бове
13
Санкаре
60
Ятабаре
12
Манданн
4-2-1-2-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Данило Силва
21
Вида
5
Антунеш
8
Сидорчук
37
Рыбалка
44
Велозу
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
60
Ятабаре
26
Жиресс
26
Жиресс
60
Ятабаре
5
Матис
5
Диалло
5
Диалло
5
Матис
12
Манданн
12
Марво
12
Марво
12
Манданн
Гусев
34
Хачериди
34
Хачериди
Гусев
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Сидорчук
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
Остались в запасе
Генгам
Динамо К
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Ронни Шварц
ЦФ
23
Александр Рыбка
ВР
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Генгам - Динамо К
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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