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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Генгам
Динамо К - Генгам: обзор матча 26 февраля 2015
Динамо К
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Генгам
31'
Л. Теодорчик
46'
В. Буяльский
75'
О. Гусев (П)
68'
К. Манданн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Генгам
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
О. Гусев
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ленс
89'
78'
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Т. Жиресс
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Гусев
75'
Замена
Е. Чумак
️️️️
В. Буяльский
73'
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Манданн
Пас отдал
Т. Жиресс
61'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. Матис
Желтая карточка
В. Буяльский
47'
ГОЛ! 2:0!
В. Буяльский
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Теодорчик
Пас отдал
О. Гусев
31'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
М. Велозу
10'
8'
Желтая карточка
Л. Матис
Желтая карточка
С. Рыбалка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
4-5-1
1
Шовковский
5
Антунеш
21
Вида
15
Драгович
21
Данило Силва
29
Буяльский
44
Велозу
37
Рыбалка
17
Ленс
20
Гусев
11
Кравец
3-3-2-2
1
Лоссль
56
Левек
5
Ангуа
15
Сорбон
2
Якобсен
5
Матис
26
Пье
13
Санкаре
26
Жиресс
12
Бове
12
Манданн
29
Буяльский
28
Чумак
28
Чумак
29
Буяльский
20
Гусев
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
20
Гусев
44
Велозу
91
Теодорчик
91
Теодорчик
44
Велозу
26
Жиресс
60
Ятабаре
60
Ятабаре
26
Жиресс
5
Матис
5
Диалло
5
Диалло
5
Матис
Остались в запасе
Динамо К
Генгам
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Генгам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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