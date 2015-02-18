Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Базель - Порту

18.02.2015, Среда, 22:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Базель - Порту
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 6 0 0 16:2 +14 18
2. Базель 6 2 1 3 7:8 -1 7
3. Ливерпуль 6 1 2 3 5:9 -4 5
4. Лудогорец 6 1 1 4 5:14 -9 4
...
  • Читайте нас: 