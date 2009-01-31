Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 31 января 2009
Сток Сити
31.01.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
45+4'
Д. Битти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
И. Сонко
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Э. Гриффин
️️️️
А. Файе
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Элано
Замена
Элано
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:0!
Д. Битти
Пас отдал
М. Этерингтон
+4
Красная карточка
Р. Делап
Травма
А. Файе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
(К)
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
17
Амди Файе
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЛП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
70
Робиньо
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
2
Энди Гриффин
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Жо
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Пью
25
Файе
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
17
Файе
12
Уилэн
5
Делап
19
Фуллер
44
Битти
4-4-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
5
Онуоха
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
5
Сабалета
34
Де Йонг
7
Айрленд
39
Беллами
70
Робиньо
25
Файе
2
Гриффин
2
Гриффин
25
Файе
26
Этерингтон
31
Сонко
31
Сонко
26
Этерингтон
19
Фуллер
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
19
Фуллер
5
Сабалета
8
Элано
8
Элано
5
Сабалета
34
Де Йонг
10
Кайседо
10
Кайседо
34
Де Йонг
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
1
Стив Симонсен
ВР
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
Новости команд
Все
Сток Сити
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+