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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 18 июня 2015
Бразилия
18.06.2015, четверг, 03:00
Кубок Америки, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Колумбия
34'
Д. Мурильо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Колумбия
90'
+6
Красная карточка
К. Бакка
Красная карточка
Неймар
90'
+6
80'
Замена
А. Мехья
️️️️
Э. Валенсия
76'
Замена
К. Бакка
️️️️
Т. Гутьеррес
Замена
Д. Тарделли
️️️️
Элиас
75'
68'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Фред
46'
Желтая карточка
Неймар
45'
Желтая карточка
Р. Фирмино
41'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мурильо
Желтая карточка
Фернандиньо
33'
18'
Желтая карточка
Т. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
(К)
ЛВ
17
Фернандиньо
ОП
8
Элиас
ОП
8
Фред
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
16
Эдвин Валенсия
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
9
Радамель Фалькао
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Бразилия
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Жеферсон
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Дуглас Коста
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
9
Диего Тарделли
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Джефферсон
6
Луис
3
Силва
3
Миранда
13
Алвес
17
Фернандиньо
8
Элиас
8
Фред
10
Неймар
10
Виллиан
20
Фирмино
4-3-1-2
1
Оспина
18
Суньига
22
Мурильо
2
Сапата
7
Армеро
11
Куадрадо
6
Санчес
16
Валенсия
10
Родригес
9
Фалькао
19
Гутьеррес
8
Фред
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Фред
10
Виллиан
7
Коста
7
Коста
10
Виллиан
8
Элиас
9
Тарделли
9
Тарделли
8
Элиас
16
Валенсия
15
Мехья
15
Мехья
16
Валенсия
9
Фалькао
14
Ибарбо
14
Ибарбо
9
Фалькао
19
Гутьеррес
7
Бакка
7
Бакка
19
Гутьеррес
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
22
Эвертон Рибейро
ЦП
15
Жеферсон
ЦЗ
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
12
Камило Варгас
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
23
Кристиан Бонилья
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
22
Эвертон Рибейро
ЦП
15
Жеферсон
ЦЗ
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
23
Кристиан Бонилья
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Бразилия - Колумбия
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Оссес
(Сантьяго)
Стадион:
Монументаль Давид Арельяно
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 02:50 (прямая)
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