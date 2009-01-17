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Болтон - Манчестер Юнайтед
Болтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 января 2009
Болтон
17.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
К. Тевес
Замена
С. Пюйгренье
️️️️
Р. Гарднер
Желтая карточка
Д. О'Ши
Замена
П. Скоулз
️️️️
Андерсон
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Флетчер
Замена
Т. Обадейи
️️️️
А. Макукула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Рикардо Гарднер
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Крис Бешам
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
36
Джеймс Синклэйр
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
24
Кэхилл
5
О'Брайн
31
Стейнссон
16
Гарднер
31
Тэйлор
21
Муамба
6
Бешам
19
Макукула
24
Дэйвис
4-3-3
1
ван дер Сар
0
Невилл
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
16
Кэррик
28
Андерсон
24
Флетчер
10
Бербатов
32
Тевес
7
Роналду
19
Макукула
16
Обадейи
16
Обадейи
19
Макукула
16
Гарднер
28
Пюйгренье
28
Пюйгренье
16
Гарднер
28
Андерсон
22
Скоулз
22
Скоулз
28
Андерсон
24
Флетчер
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Флетчер
Остались в запасе
Болтон
Манчестер Юнайтед
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
36
Джеймс Синклэйр
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
36
Джеймс Синклэйр
ЦФ
1
Адам Богдан
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Болтон - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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