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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Мирандес
Алькоркон - Мирандес: обзор матча 07 февраля 2015
Алькоркон
07.02.2015, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 24 тур
2 : 2
Завершен
Мирандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Алькоркон - Мирандес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Алькоркон
Мирандес
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
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