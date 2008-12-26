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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2008
Сток Сити
26.12.2008, пятница, 15:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
84'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
+1
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Скоулз
Замена
️️️️
Р. Крессуэлл
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
А. Файе
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Г. Невилл
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
️️️️
Р. Делап
Вторая желтая
Э. Уилкинсон
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
Р. Фуллер
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
Р. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
3
Дэнни Пью
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1-1
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
3
Пью
12
Уилэн
17
Файе
5
Делап
0
Крессуэлл
19
Фуллер
4-3-3
1
ван дер Сар
0
Невилл
35
Эванс
15
Видич
16
О'Ши
24
Флетчер
22
Скоулз
11
Гиггз
32
Руни
32
Тевес
7
Роналду
17
Файе
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
17
Файе
22
Скоулз
16
Кэррик
16
Кэррик
22
Скоулз
16
О'Ши
10
Бербатов
10
Бербатов
16
О'Ши
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 15:40 (прямая)
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