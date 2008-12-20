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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Портсмут
Болтон - Портсмут: обзор матча 20 декабря 2008
Болтон
20.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Портсмут
2'
М. Тэйлор
4'
Р. Гарднер
20'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Портсмут
Замена
Ф. Муамба
️️️️
Р. Гарднер
Замена
Д. Наджент
️️️️
П. Буба Диоп
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
Л. Диарра
️️️️
Р. Хьюз
Желтая карточка
К. Дэйвис
+1
Желтая карточка
Д. Дефо
20'
ГОЛ! 2:1!
П. Крауч
Пас отдал
Н. Кранчар
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарднер
Пас отдал
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
М. Тэйлор
Пас отдал
К. Дэйвис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Рикардо Гарднер
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
АП
24
Кевин Дэйвис
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
27
Шон Дэйвис
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
2
Самуэль
5
О'Брайн
24
Кэхилл
31
Стейнссон
16
Гарднер
31
Тэйлор
4
Нолан
24
Дэйвис
0
МакКэнн
11
Элмандер
4-4-2
1
Джеймс
3
Памаро
5
Кэмпбелл
25
Дистен
6
Хрейдарссон
16
Диоп
27
Дэйвис
26
Хьюз
19
Кранчар
9
Дефо
15
Крауч
16
Гарднер
21
Муамба
21
Муамба
16
Гарднер
26
Хьюз
19
Диарра
19
Диарра
26
Хьюз
16
Диоп
35
Наджент
35
Наджент
16
Диоп
Остались в запасе
Болтон
Портсмут
11
Эби Смолярек
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
11
Эби Смолярек
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Болтон - Портсмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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