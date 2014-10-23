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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Риу Аве
ФКСБ - Риу Аве: обзор матча 23 октября 2014
ФКСБ
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 1
Завершен
Риу Аве
17'
Р. Русеску
45'
Р. Русеску
48'
Й. Дель Валье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Риу Аве
Замена
Л. Филип
️️️️
Л. Сынмэртян
89'
Желтая карточка
Л. Шукала
86'
Желтая карточка
А. Препелицэ
83'
81'
Замена
Р. Брессан
️️️️
Й. Дель Валье
77'
Желтая карточка
Д. Лопес
75'
Замена
А. Хассан
️️️️
Э. Гонсалвеш
69'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Укра
Замена
Н. Станчу
️️️️
Р. Русеску
69'
Замена
Н. Бреевелд
️️️️
А. Попа
66'
Желтая карточка
Р. Русеску
56'
48'
ГОЛ! 2:1!
Й. Дель Валье
Пас отдал
Тарантини
ГОЛ! 2:0!
Р. Русеску
Пас отдал
Я. Латовлевич
45'
43'
Желтая карточка
А. Вакасо
27'
Желтая карточка
Н. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
Р. Русеску
Пас отдал
Я. Латовлевич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Риу Аве
1
Кассио
ВР
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
10
Диего Лопес
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
8
Тарантини
ЦП
17
Укра
ПВ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
Риу Аве
31
Эдерсон
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
88
Ренан Брессан
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-1-3-2
1
Арлаускис
2
Рыпэ
14
Латовлевич
4
Шукала
6
Папп
28
Препелицэ
20
Тэнасе
77
Попа
18
Сынмэртян
13
Кешеру
24
Русеску
4-2-3-1
1
Кассио
46
Марсело
8
Пинту
2
Жуано
13
Лопеш
25
Вакасо
8
Тарантини
17
Укра
28
Дель Валье
10
Диего Лопес
10
Гонсалвеш
77
Попа
21
Бреевелд
21
Бреевелд
77
Попа
18
Сынмэртян
8
Филип
8
Филип
18
Сынмэртян
24
Русеску
10
Станчу
10
Станчу
24
Русеску
28
Дель Валье
88
Брессан
88
Брессан
28
Дель Валье
10
Гонсалвеш
19
Хассан
19
Хассан
10
Гонсалвеш
17
Укра
9
Боатенг
9
Боатенг
17
Укра
Остались в запасе
ФКСБ
Риу Аве
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
Главный тренер
Константин Гылкэ
31
Эдерсон
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ФКСБ - Риу Аве
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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0 : 1
07.11.2026
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1 : 0
02.11.2026
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4 : 1
24.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
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Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
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2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Национальный
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