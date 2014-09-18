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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Локерен
Легия - Локерен: обзор матча 18 сентября 2014
Легия
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
Локерен
58'
М. Радович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Локерен
Замена
М. Сагановски
️️️️
О. Дуда
90'
+2
Желтая карточка
М. Жиро
85'
81'
Замена
А. Патоси
️️️️
Н. де Паув
79'
Желтая карточка
Х. Ванакен
Желтая карточка
Я. Ржежничак
77'
73'
Замена
Дутра
️️️️
М. Лей
65'
Замена
Б. Абдурахими
️️️️
Д. Ремакль
Желтая карточка
Л. Брож
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Радович
Пас отдал
М. Кухарчик
58'
56'
Желтая карточка
А. Шольц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Михал Жиро
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Коэн Персоонс
ЦП
14
Джордан Ремакль
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Легия
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Элиу Пинту
ОП
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Локерен
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
28
Эварист Нголлок
ЦП
10
Аянда Патоси
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
20
Дутра
ЦФ
18
Бесарт Абдурахими
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Куцяк
3
Йодловиц
52
Ржежничак
28
Брож
22
Жуниор
17
Бржишки
21
Врдоляк
32
Радович
8
Дуда
18
Кухарчик
19
Жиро
4-5-1
1
Барри
3
Одои
5
Марич
24
Шольц
13
Галициос
8
Персоонс
14
де Паув
20
Ванакен
7
Овермейре
14
Ремакль
9
Лей
8
Дуда
9
Сагановски
9
Сагановски
8
Дуда
9
Лей
20
Дутра
20
Дутра
9
Лей
14
де Паув
10
Патоси
10
Патоси
14
де Паув
14
Ремакль
18
Абдурахими
18
Абдурахими
14
Ремакль
Остались в запасе
Легия
Локерен
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Якуб Косецки
ЦФ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
28
Эварист Нголлок
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Якуб Косецки
ЦФ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
28
Эварист Нголлок
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Легия - Локерен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
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Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
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Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Войска Польского
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