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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Арсенал
Мидлсбро - Арсенал: обзор матча 13 декабря 2008
Мидлсбро
13.12.2008, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
29'
Д. Алиадьер
17'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Арсенал
Замена
М. Эмнес
️️️️
А. Джонсон
+3
Замена
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
А. Диаби
ГОЛ! 1:1!
Д. Алиадьер
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
20
Крис Ригготт
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
(К)
ЛП
20
Хулио Арка
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
15
Невес Денилсон
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
20
Мохамед Шауки
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-2
22
Тернбулл
2
Погатец
6
Хут
20
Ригготт
29
МакМахон
19
Даунинг
20
Арка
11
Джонсон
14
Алиадьер
9
Шанли
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
5
Джуру
3
Клиши
15
Денилсон
8
Сонг
4
Фабрегас
5
Диаби
25
Адебайор
32
ван Перси
20
Шауки
20
Шауки
11
Джонсон
11
Эмнес
11
Эмнес
11
Джонсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Арсенал
25
Брэд Джонс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Мидлсбро - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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