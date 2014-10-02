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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Лилль
Вольфсбург - Лилль: обзор матча 02 октября 2014
Вольфсбург
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
82'
К. Де Брюйне
77'
Д. Ориги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Лилль
Желтая карточка
Л. Густаво
90'
85'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Ориги
84'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
82'
Желтая карточка
И. Перишич
79'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Р. Кнохе
79'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ориги
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
С. Юнг
62'
Замена
Виейринья
️️️️
И. Олич
62'
46'
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Мендес
43'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
П. Суаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
2
Юнг
23
Гилявоги
14
Густаво
14
Хант
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-3-1-2
1
Эньяма
14
Розегнал
27
Суаре
24
Кьер
14
Корчиа
5
Гуйе
18
Берья
15
Бальмон
20
Мендес
27
Ориги
31
Кнохе
20
Калиджиури
20
Калиджиури
31
Кнохе
40
Олич
20
Виейринья
20
Виейринья
40
Олич
2
Юнг
32
Бендтнер
32
Бендтнер
2
Юнг
27
Суаре
19
Сидибе
19
Сидибе
27
Суаре
27
Ориги
23
Роделен
23
Роделен
27
Ориги
20
Мендес
26
Ру
26
Ру
20
Мендес
Остались в запасе
Вольфсбург
Лилль
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Вольфсбург - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Фольксваген
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