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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Фейеноорд
Севилья - Фейеноорд: обзор матча 18 сентября 2014
Севилья
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Фейеноорд
8'
Г. Крыховяк
31'
С. Мбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Фейеноорд
82'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Э. Ману
81'
Желтая карточка
Э. Ману
Желтая карточка
С. Мбиа
76'
73'
Замена
М. те Вреде
️️️️
Й. Класи
64'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Р. Схакен
Замена
Я. Аспас
️️️️
Г. Крыховяк
60'
Замена
Д. Суарес
️️️️
К. Бакка
60'
53'
Желтая карточка
Т. Вилена
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Мбиа
Пас отдал
Ж. Деулофеу
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Ж. Деулофеу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Фред Руттен
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Мэттью Стеенвоорден
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
3-1-4-2
15
Серхио Рико
3
Наварро
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
20
Крыховяк
23
Карришу
11
Банега
25
Мбиа
19
Рейес
70
Бакка
10
Деулофеу
4-1-3-1-1
1
Вермеер
26
Уилкшир
18
Нелом
4
Матейсен
4
ван Бик
21
Торнстра
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
8
Класи
45
Ману
20
Схакен
70
Бакка
4
Суарес
4
Суарес
70
Бакка
20
Крыховяк
10
Аспас
10
Аспас
20
Крыховяк
45
Ману
14
Бутьюс
14
Бутьюс
45
Ману
8
Класи
9
те Вреде
9
те Вреде
8
Класи
20
Схакен
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
20
Схакен
Остались в запасе
Севилья
Фейеноорд
12
Хуан Сориано
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Мэттью Стеенвоорден
ЦП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
22
Мэттью Стеенвоорден
ЦП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Севилья - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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