Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Сент-Этьен
Карабах - Сент-Этьен: обзор матча 18 сентября 2014
Карабах
18.09.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Сент-Этьен
87'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Р. Коад
Замена
Данило
️️️️
М. Муарем
80'
75'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Л. Джордж
70'
67'
Желтая карточка
М. Градель
64'
Желтая карточка
Ж. Клеман
50'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Б. Корнье
Замена
В. Надиров
️️️️
Шумбиньо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
41
Лерой Джордж
ЦП
9
Рейналдо
ЦП
86
Шумбиньо
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
24
Адмир Тели
ЦЗ
7
Намир Юсифов
ЦП
15
Данило
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-1-4-1
23
Сехич
25
Аголли
14
Садыгов
15
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
41
Джордж
86
Шумбиньо
20
Алмейда
9
Рейналдо
10
Муарем
3-5-2
16
Руффье
19
Погба
44
Байссе
26
Баял Салл
24
Коад
10
Корнье
11
Клеман
27
Бризон
10
Градель
9
Эрдинг
22
Монне-Паке
10
Муарем
15
Данило
15
Данило
10
Муарем
41
Джордж
10
Алескеров
10
Алескеров
41
Джордж
86
Шумбиньо
17
Надиров
17
Надиров
86
Шумбиньо
9
Эрдинг
18
Лемуан
18
Лемуан
9
Эрдинг
24
Коад
4
Диоманд
4
Диоманд
24
Коад
10
Корнье
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Корнье
Остались в запасе
Карабах
Сент-Этьен
7
Намир Юсифов
ЦП
24
Адмир Тели
ЦЗ
1
Фархад Велиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
7
Намир Юсифов
ЦП
24
Адмир Тели
ЦЗ
1
Фархад Велиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Остались в запасе
32
Жеррольд Ньемек
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Карабах - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Новости команд
Все
Карабах
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+