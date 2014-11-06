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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Вильярреал
Цюрих - Вильярреал: обзор матча 06 ноября 2014
Цюрих
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
21'
Ф. Этунди
26'
Б. Джимсити
29'
Я. Шихауи
19'
Т. Пина
24'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Вильярреал
Желтая карточка
П. Россини
90'
+2
Замена
М. Брюннер
️️️️
Ф. Родригес
82'
Замена
П. Россини
️️️️
О. Буфф
71'
68'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Х. Эспиноса
65'
Замена
Бруно
️️️️
Т. Пина
59'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Шермити
️️️️
Ф. Этунди
54'
ГОЛ! 3:2!
Я. Шихауи
Пас отдал
Н. Эльведи
29'
ГОЛ! 2:2!
Б. Джимсити
Пас отдал
О. Буфф
26'
24'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Марин
ГОЛ! 1:1!
Ф. Этунди
Пас отдал
М. Шенбехлер
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пина
Пас отдал
Х. Эспиноса
15'
Желтая карточка
Джонатан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Давид Да Коста
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
17
Яссин Шихауи
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
14
Франк Этунди
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
27
Седрик Брюннер
ПЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
20
Асмир Кайевич
ЦП
24
Морис Брюннер
ЦП
47
Патрик Россини
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-5-1-1
1
Да Коста
13
Неф
4
Эльведи
6
Джимсити
15
Буфф
16
Кукели
27
Шенбехлер
37
Япи
17
Шихауи
44
Родригес
14
Этунди
4-1-2-1-2
12
Хуан Карлос
3
Паулиста
4
Руис
2
Рукавина
3
Марин
19
Эспиноса
17
Пина
6
Джонатан
16
Гомес
10
Дос Сантос
7
Морено
44
Родригес
24
Брюннер
24
Брюннер
44
Родригес
15
Буфф
47
Россини
47
Россини
15
Буфф
14
Этунди
27
Шермити
27
Шермити
14
Этунди
17
Пина
21
Бруно
21
Бруно
17
Пина
19
Эспиноса
90
Черышев
90
Черышев
19
Эспиноса
16
Гомес
10
Вьетто
10
Вьетто
16
Гомес
Остались в запасе
Цюрих
Вильярреал
27
Седрик Брюннер
ПЗ
20
Асмир Кайевич
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
2
Филипп Кох
ПЗ
Главный тренер
Урс Майер
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
27
Седрик Брюннер
ПЗ
20
Асмир Кайевич
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
2
Филипп Кох
ПЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Урс Майер
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Цюрих - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Летцигрунд
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