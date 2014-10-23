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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Аполлон
Боруссия М - Аполлон: обзор матча 23 октября 2014
Боруссия М
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
5 : 0
Завершен
Аполлон
11'
И. Траоре
56'
Б. Хргота
67'
И. Траоре
83'
П. Херрманн
90+1'
А. Хараламбус (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аполлон
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
А. Хараламбус
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Т. Азар
83'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Хргота
79'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
77'
Замена
М. Дауд
️️️️
Г. Джака
70'
70'
Замена
К. Мерием
️️️️
А. Гуе Гнеки
ГОЛ! 3:0!
И. Траоре
Пас отдал
Б. Хргота
67'
66'
Замена
Ж. Паулу
️️️️
Ш. Григоре
ГОЛ! 2:0!
Б. Хргота
Пас отдал
И. Траоре
56'
Желтая карточка
М. Штранцль
54'
50'
Замена
Ш. Григоре
️️️️
М. Гульон
Замена
Раффаэл
️️️️
М. Крузе
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Траоре
Пас отдал
Б. Хргота
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
17
Уго Лопес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
11
Ян Режек
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
70
Фарлей
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
3-3-2-2
1
Зоммер
4
Корб
39
Штранцль
6
Нордтвейт
17
Вендт
34
Джака
24
Янчке
9
Азар
16
Траоре
10
Крузе
10
Хргота
4-1-2-3
83
Вале
27
Хараламбус
2
Мюлдер
30
Меркис
20
Робер
54
Амдани
17
Лопес
16
Гульон
10
Сангой
11
Режек
19
Гуе Гнеки
10
Хргота
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Хргота
34
Джака
81
Дауд
81
Дауд
34
Джака
10
Крузе
11
Раффаэл
11
Раффаэл
10
Крузе
16
Гульон
8
Григоре
8
Григоре
16
Гульон
Григоре
50
Паулу
50
Паулу
Григоре
19
Гуе Гнеки
14
Мерием
14
Мерием
19
Гуе Гнеки
Остались в запасе
Боруссия М
Аполлон
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
23
Исли Хиди
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
70
Фарлей
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
23
Исли Хиди
ВР
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
70
Фарлей
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Боруссия М - Аполлон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
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Аполлон
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Боруссия-Парк
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