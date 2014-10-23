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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Цюрих
Вильярреал - Цюрих: обзор матча 23 октября 2014
Вильярреал
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
4 : 1
Завершен
Цюрих
6'
Кани
57'
Л. Вьетто
60'
Бруно
78'
Д. Дос Сантос
43'
М. Шенбехлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Цюрих
84'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Б. Джимсити
ГОЛ! 4:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
М. Гаспар
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Этунди
75'
Замена
Ф. Этунди
️️️️
А. Шермити
74'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
О. Буфф
Замена
Д. Черышев
️️️️
Кани
74'
Замена
Т. Пина
️️️️
Бруно
69'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Л. Вьетто
66'
Желтая карточка
Бруно
63'
ГОЛ! 3:1!
Бруно
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
Х. Эспиноса
57'
51'
Желтая карточка
Б. Кукели
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Шенбехлер
Пас отдал
Я. Шихауи
ГОЛ! 1:0!
Кани
Пас отдал
Ж. Морено
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Цюрих
1
Давид Да Коста
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
17
Яссин Шихауи
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
20
Асмир Кайевич
ЦП
24
Морис Брюннер
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
14
Франк Этунди
ЦФ
4-1-3-2
12
Хуан Карлос
3
Марин
4
Руис
3
Паулиста
2
Гаспар
19
Эспиноса
6
Джонатан
21
Бруно
8
Кани
7
Морено
10
Вьетто
3-5-1-1
1
Да Коста
2
Кох
6
Джимсити
13
Неф
17
Шихауи
27
Шенбехлер
16
Кукели
15
Буфф
37
Япи
10
Кьюменто
27
Шермити
21
Бруно
17
Пина
17
Пина
21
Бруно
8
Кани
90
Черышев
90
Черышев
8
Кани
10
Вьетто
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
10
Вьетто
15
Буфф
44
Родригес
44
Родригес
15
Буфф
27
Шермити
14
Этунди
14
Этунди
27
Шермити
6
Джимсити
4
Эльведи
4
Эльведи
6
Джимсити
Остались в запасе
Вильярреал
Цюрих
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
27
Седрик Брюннер
ПЗ
20
Асмир Кайевич
ЦП
24
Морис Брюннер
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
Главный тренер
Урс Майер
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
27
Седрик Брюннер
ПЗ
20
Асмир Кайевич
ЦП
24
Морис Брюннер
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Урс Майер
Статистика матча Вильярреал - Цюрих
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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