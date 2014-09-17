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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - БАТЭ
Порту - БАТЭ: обзор матча 17 сентября 2014
Порту
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
6 : 0
Завершен
БАТЭ
5'
Я. Браими
32'
Я. Браими
37'
Д. Мартинес
57'
Я. Браими
61'
Адриан
76'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - БАТЭ
ГОЛ! 6:0!
В. Абубакар
Пас отдал
К. Тельо
76'
71'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Родионов
Замена
К. Тельо
️️️️
Э. Эррера
69'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Д. Мартинес
64'
62'
Замена
А. Карницкий
️️️️
Э. Олехнович
ГОЛ! 5:0!
Адриан
61'
Замена
Эвандро
️️️️
Я. Браими
59'
ГОЛ! 4:0!
Я. Браими
57'
56'
Желтая карточка
Э. Олехнович
53'
Замена
А. Яковлев
️️️️
Д. Лихтарович
ГОЛ! 3:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Данило
37'
ГОЛ! 2:0!
Я. Браими
32'
7'
Желтая карточка
Д. Лихтарович
ГОЛ! 1:0!
Я. Браими
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Порту
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Эвандро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
4-1-2-3
1
Фабиано
26
Сандро
4
Мартинс-Инди
3
Майкон
13
Данило
5
Каземиро
16
Эррера
8
Браими
7
Куарежма
9
Мартинес
20
Адриан
4-5-1
32
Черник
14
Хагуш
24
Филипенко
23
Поляков
37
Младенович
23
Олехнович
8
Володько
2
Лихтарович
62
Гордейчук
13
Алексиевич
20
Родионов
8
Браими
15
Эвандро
15
Эвандро
8
Браими
16
Эррера
37
Тельо
37
Тельо
16
Эррера
9
Мартинес
9
Абубакар
9
Абубакар
9
Мартинес
23
Олехнович
14
Карницкий
14
Карницкий
23
Олехнович
2
Лихтарович
36
Яковлев
36
Яковлев
2
Лихтарович
20
Родионов
14
Сигневич
14
Сигневич
20
Родионов
Остались в запасе
Порту
БАТЭ
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
30
Артем Сороко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Порту - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Драгау
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