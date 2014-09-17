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Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Спортинг
Марибор - Спортинг: обзор матча 17 сентября 2014
Марибор
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
90+2'
Л. Захович
80'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Спортинг
90'
+2
Замена
Д. Капель
️️️️
И. Слимани
ГОЛ! 1:1!
Л. Захович
90'
+2
Желтая карточка
А. Ибраими
89'
Замена
Ж. Менди
️️️️
М. Таварес
84'
Замена
Л. Захович
️️️️
Д. Вршич
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Нани
Замена
Д. Богар
️️️️
С. Солелих
58'
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Мартинш
42'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
М. Таварес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
28
Андре Мартинш
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
36
Жига Живко
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
23
Жоау Мариу
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
4-2-2-2
33
Ханданович
26
Райчевич
28
Вилер
32
Аргус
30
Стоянович
70
Мертель
5
Филипович
15
Солелих
22
Вршич
9
Ибраими
9
Таварес
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
4
Джефферсон
23
Сарр
33
Маурисио
10
Карвалью
28
Мартинш
15
Силва
19
Каррильо
17
Нани
19
Слимани
15
Солелих
39
Богар
39
Богар
15
Солелих
22
Вршич
90
Захович
90
Захович
22
Вршич
9
Таварес
14
Менди
14
Менди
9
Таварес
19
Слимани
17
Капель
17
Капель
19
Слимани
28
Мартинш
23
Мариу
23
Мариу
28
Мартинш
Остались в запасе
Марибор
Спортинг
36
Жига Живко
ЦЗ
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
21
Амир Дервишевич
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
20
Карлос Манэ
ПВ
1
Марсело Бук
ВР
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
36
Жига Живко
ЦЗ
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
21
Амир Дервишевич
ЦП
Остались в запасе
20
Карлос Манэ
ПВ
1
Марсело Бук
ВР
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Марибор - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Людски врт
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