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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Боруссия Д
Арсенал - Боруссия Д: обзор матча 26 ноября 2014
Арсенал
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
3'
Я. Саного
56'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Боруссия Д
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
89'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Я. Саного
80'
79'
Замена
М. Йойич
️️️️
К. Гросскройц
Травма
Я. Саного
79'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Артета
65'
60'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
59'
Замена
С. Кагава
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
С. Касорла
56'
37'
Желтая карточка
Л. Пищек
Желтая карточка
М. Артета
14'
12'
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 1:0!
Я. Саного
Пас отдал
С. Касорла
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
43
Райан Хаддарт
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-3-2
1
Мартинес
3
Гиббс
18
Монреаль
4
Мертезакер
12
Чамберс
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
21
Рэмзи
9
Саного
4
Санчес
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
28
Гинтер
26
Пищек
29
Шмельцер
22
Мхитарян
20
Гюндоган
6
Гросскройц
7
Обамеянг
9
Иммобиле
8
Артета
20
Фламини
20
Фламини
8
Артета
9
Саного
10
Подольски
10
Подольски
9
Саного
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
6
Гросскройц
18
Йойич
18
Йойич
6
Гросскройц
9
Иммобиле
10
Кагава
10
Кагава
9
Иммобиле
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
Остались в запасе
Арсенал
Боруссия Д
43
Райан Хаддарт
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
43
Райан Хаддарт
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг (Венгрия) Венцель Тот (Венгрия)
Стадион:
Эмирейтс
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