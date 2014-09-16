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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Арсенал
Боруссия Д - Арсенал: обзор матча 16 сентября 2014
Боруссия Д
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
45'
Ч. Иммобиле
48'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Арсенал
88'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Замена
А. Рамос
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
Замена
М. Йойич
️️️️
М. Шмельцер
79'
77'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Артета
62'
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Озил
62'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
54'
Желтая карточка
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Гросскройц
48'
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Кель
46'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
45'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
35
Янник Бандовски
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
41
Мустафа Амини
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-3-2-2
1
Вайденфеллер
19
Папастатопулос
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
37
Дурм
6
Гросскройц
22
Мхитарян
7
Обамеянг
9
Иммобиле
4-1-2-1-2
13
Щесны
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
5
Кель
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Кель
29
Шмельцер
18
Йойич
18
Йойич
29
Шмельцер
9
Иммобиле
20
Рамос
20
Рамос
9
Иммобиле
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
8
Касорла
8
Касорла
10
Озил
8
Артета
10
Подольски
10
Подольски
8
Артета
Остались в запасе
Боруссия Д
Арсенал
41
Мустафа Амини
ЦП
35
Янник Бандовски
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
41
Мустафа Амини
ЦП
35
Янник Бандовски
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Боруссия Д - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:30 (прямая)
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