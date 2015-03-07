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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм: обзор матча 07 марта 2015
Хаддерсфилд Таун
07.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Ротерхэм
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Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
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0
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Матчи команд
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Хаддерсфилд Таун
- : -
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03.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
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Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
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