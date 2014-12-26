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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 декабря 2014
Ротерхэм
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
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0
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0
0
Матчи команд
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Хаддерсфилд Таун
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20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
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