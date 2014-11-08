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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм: обзор матча 08 ноября 2014
Шеффилд Уэнсдэй
08.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
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14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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1 : 1
01.11.2026
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27.10.2026
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24.10.2026
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20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Англия. Вторая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Ротерхэм
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Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
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2 : 2
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
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Шеффилд Уэнсдэй
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