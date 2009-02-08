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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ювентус
Катания - Ювентус: обзор матча 08 февраля 2009
Катания
08.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
51'
Т. Моримото
11'
В. Яквинта
90'
К. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ювентус
ГОЛ! 1:2!
К. Поульсен
Замена
К. Поульсен
️️️️
Тиагу
Замена
К. Терлицци
️️️️
А. Потенца
Замена
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
Д. Тедеско
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ! 1:1!
Т. Моримото
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ч. Капуано
Желтая карточка
Н. Легротталье
17'
Желтая карточка
Амаури
12'
Вторая желтая
В. Яквинта
11'
Желтая карточка
В. Яквинта
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Яквинта
Желтая карточка
Л. Стовини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
5
Тиагу
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
24
Джоната Спинези
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
33
Капуано
6
Стовини
26
Сильвестре
2
Потенца
22
Иско
76
Тедеско
27
Бьяджианти
17
Байокко
15
Моримото
25
Маскара
4-4-2
1
Буффон
26
Грыгера
6
Легротталье
0
Мельберг
3
Молинаро
45
Каморанези
22
Сиссоко
5
Тиагу
11
Недвед
11
Амаури
19
Яквинта
2
Потенца
88
Терлицци
88
Терлицци
2
Потенца
33
Капуано
55
Мартинес
55
Мартинес
33
Капуано
5
Тиагу
29
Поульсен
29
Поульсен
5
Тиагу
45
Каморанези
32
Маркьонни
32
Маркьонни
45
Каморанези
Остались в запасе
Катания
Ювентус
24
Джоната Спинези
ЦФ
20
Паоло Акербис
ВР
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
24
Джоната Спинези
ЦФ
20
Паоло Акербис
ВР
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Катания - Ювентус
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Анджело Массимино
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