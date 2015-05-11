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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 11 мая 2015
Дженоа
11.05.2015, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
5 : 1
Завершен
Торино
18'
Я. Фальке
69'
Т. Коста
87'
А. Бертолаччи
90+2'
Л. Паволетти
90+5'
Т. Коста
61'
О. Эль-Каддури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
ГОЛ! 5:1!
Т. Коста
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Т. Ринкон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Амаури
ГОЛ! 3:1!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Л. Паволетти
87'
Замена
А. Иццо
️️️️
Я. Фальке
86'
81'
Замена
Амаури
️️️️
Б. Перес
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
77'
73'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
М. Бенасси
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Ньянг
73'
ГОЛ! 2:1!
Т. Коста
69'
68'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
С. Де Майо
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
О. Эль-Каддури
56'
Желтая карточка
Б. Перес
Замена
Т. Коста
️️️️
М. Боррьелло
54'
49'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Квальярелла
39'
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
М. Боррьелло
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-4-1-2
1
Перин
8
Бурдиссо
87
Де Майо
14
Ронкалья
88
Эденилсон
8
Ринкон
91
Бертолаччи
33
Куцка
44
Фальке
22
Боррьелло
99
Ньянг
4-4-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
3
Молинаро
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
33
Перес
14
Гацци
11
Лопес
27
Квальярелла
44
Фальке
4
Иццо
4
Иццо
44
Фальке
22
Боррьелло
8
Коста
8
Коста
22
Боррьелло
99
Ньянг
30
Паволетти
30
Паволетти
99
Ньянг
24
Бенасси
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
24
Бенасси
33
Перес
11
Амаури
11
Амаури
33
Перес
27
Квальярелла
77
Мартинес
77
Мартинес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Дженоа
Торино
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Дженоа - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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