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Судьи
Главный судья:
Давиде Масса (Империя)

Лацио - Интер

10.05.2015, Воскресенье, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:40 (прямая) Италия. Серия А, 35 тур Лацио - Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
16 тур
21 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Интер 4:1 Лацио
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Интер 1:3 Лацио
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:45 Лацио 3:1 Интер
19 тур
22 января, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Интер 2:1 Лацио
15 тур
3 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Лацио
Суперкубок Италии 2009
Финал
8 августа, суббота 16:00 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:30 Интер 2:0 Лацио
15 тур
6 декабря, суббота 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 22:30 Лацио 1:1 Интер
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Интер 3:0 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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