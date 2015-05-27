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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Рубин (мол)
Уфа (мол) - Рубин (мол): обзор матча 27 мая 2015
Уфа (мол)
27.05.2015, среда, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 3
Завершен
Рубин (мол)
30'
Д. Голубов (П)
8'
П. Шадрин
51'
Н. Ворона
78'
Р. Галиакберов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Рубин (мол)
90'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Н. Ворона
Желтая карточка
Э. Салихов
88'
82'
Замена
Т. Коблов
️️️️
М. Петролай
Замена
А. Пономарев
️️️️
Д. Голубов
82'
Замена
А. Сальманов
️️️️
С. Тамразов
82'
Замена
Р. Агаев
️️️️
А. Леонов
82'
78'
ГОЛ! 1:3!
Р. Галиакберов
77'
Замена
И. Салахетдинов
️️️️
Р. Каусаров
70'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Д. Кибардин
Замена
Р. Зарипов
️️️️
С. Кречетов
67'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
В. Морозов
64'
57'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Б. Давлатов
Желтая карточка
Р. Хазиев
55'
51'
ГОЛ! 1:2!
Н. Ворона
Желтая карточка
В. Морозов
50'
46'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
П. Шадрин
46'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
А. Вшивцев
Замена
Р. Хазиев
️️️️
Д. Тумасян
46'
41'
Желтая карточка
Д. Кибардин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Голубов
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Шадрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Леонов
48
Морозов
5
Павлов
34
Тумасян
85
Салихов
79
Купряков
95
Кречетов
50
Тамразов
18
Килин
85
Голубов
98
Якупов
3-3-3-1
70
Щетинин
3
Кибардин
81
Сафеев
97
Доронин
23
Ворона
2
Петролай
3
Гетигежев
11
Давлатов
62
Шадрин
96
Каусаров
23
Вшивцев
85
Голубов
78
Пономарев
78
Пономарев
85
Голубов
50
Тамразов
75
Сальманов
75
Сальманов
50
Тамразов
95
Кречетов
63
Зарипов
63
Зарипов
95
Кречетов
48
Морозов
96
Бенифанд
96
Бенифанд
48
Морозов
34
Тумасян
57
Хазиев
57
Хазиев
34
Тумасян
23
Леонов
52
Агаев
52
Агаев
23
Леонов
2
Петролай
86
Коблов
86
Коблов
2
Петролай
96
Каусаров
6
Салахетдинов
6
Салахетдинов
96
Каусаров
3
Кибардин
83
Кузнецов
83
Кузнецов
3
Кибардин
23
Ворона
82
Михайлов
82
Михайлов
23
Ворона
62
Шадрин
20
Галиакберов
20
Галиакберов
62
Шадрин
23
Вшивцев
56
Арутюнян
56
Арутюнян
23
Вшивцев
11
Давлатов
22
Эдуардо
22
Эдуардо
11
Давлатов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Рубин (мол)
99
Денис Гайсин
ЦФ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
99
Денис Гайсин
ЦФ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Остались в запасе
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Уфа (мол) - Рубин (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Шульц
(Озёрск)
Стадион:
Динамо
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2022.06.13 14:25
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