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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Динамо (мол)
Кубань (мол) - Динамо (мол): обзор матча 02 мая 2015
Кубань (мол)
02.05.2015, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 0
Завершен
Динамо (мол)
14'
Ю. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Динамо (мол)
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Нурисов
83'
Замена
К. Волчков
️️️️
С. Каретник
75'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Пономарёв
73'
66'
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Сарамутин
58'
Замена
А. Моргунов
️️️️
В. Левин
Желтая карточка
С. Каретник
54'
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
И. Горбунов
46'
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
Е. Данилкин
45'
+1
Желтая карточка
В. Левин
Желтая карточка
Ю. Журавлев
35'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Журавлев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
80
Александр Ладик
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
91
Антон Моисеев
ЦП
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
61
Сергей Образцов
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
2-1-5-1-1
1
Байчора
40
Журавлев
24
Клещенко
8
Якуба
90
Нурисов
78
Пономарёв
89
Тюфяков
17
Коновалов
22
Завезен
31
Каретник
10
Майрович
4-2-2-2
31
Лещук
17
Иванов
8
Каляшин
15
Данилкин
18
Морозов
27
Сарамутин
88
Левин
6
Кузьмин
17
Горбунов
9
Обольский
96
Максименко
90
Нурисов
10
Лаук
10
Лаук
90
Нурисов
31
Каретник
4
Волчков
4
Волчков
31
Каретник
78
Пономарёв
13
Кагермазов
13
Кагермазов
78
Пономарёв
27
Сарамутин
18
Каташевский
18
Каташевский
27
Сарамутин
88
Левин
14
Моргунов
14
Моргунов
88
Левин
15
Данилкин
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
17
Горбунов
88
Ташаев
88
Ташаев
17
Горбунов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Динамо (мол)
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
61
Сергей Образцов
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
91
Антон Моисеев
ЦП
80
Александр Ладик
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
77
Михаил Могулкин
ЦП
89
Николай Майорский
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
61
Сергей Образцов
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
91
Антон Моисеев
ЦП
80
Александр Ладик
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
Остались в запасе
77
Михаил Могулкин
ЦП
89
Николай Майорский
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Динамо (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сальников
(Краснодар)
Стадион:
Труд
Новости команд
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