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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
Краснодар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 25 апреля 2015
Краснодар (мол)
25.04.2015, суббота, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
23'
О. Ланин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
Замена
И. Черчесов
️️️️
В. Черов
87'
86'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Чуканов
81'
Замена
М. Лысов
️️️️
Н. Кипиани
Замена
А. Григорян
️️️️
И. Тахмазов
75'
Замена
П. Марушко
️️️️
О. Ланин
73'
Желтая карточка
В. Черов
69'
62'
Желтая карточка
А. Логунов
Желтая карточка
И. Борисов
57'
47'
Желтая карточка
Н. Кипиани
46'
Замена
Д. Анисимов
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
И. Галанин
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
М. Лобанцев
️️️️
И. Абаев
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Шишкин
46'
Замена
И. Борисов
️️️️
Д. Фомин
46'
40'
Желтая карточка
А. Миранчук
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Ланин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
97
Алексей Шишкин
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Локомотив (мол)
31
Илья Абаев
ВР
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
90
Инал Черчесов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
96
Денис Анисимов
АП
4-2-1-1-2
78
Кавлинов
80
Скляр
81
Нестеренко
92
Тахмазов
2
Черов
64
Ланин
74
Фомин
97
Шишкин
72
Батютин
24
Белоус
97
Гаджиев
4-1-1-3-1
31
Абаев
5
Никитин
65
Самохвалов
44
Логунов
6
Макаров
6
Баринов
21
Махатадзе
7
Чуканов
21
Миранчук
7
Кипиани
57
Галаджан
2
Черов
90
Черчесов
90
Черчесов
2
Черов
92
Тахмазов
70
Григорян
70
Григорян
92
Тахмазов
64
Ланин
53
Марушко
53
Марушко
64
Ланин
74
Фомин
96
Борисов
96
Борисов
74
Фомин
97
Шишкин
10
Жигулев
10
Жигулев
97
Шишкин
7
Чуканов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
7
Чуканов
6
Баринов
88
Галанин
88
Галанин
6
Баринов
21
Миранчук
96
Анисимов
96
Анисимов
21
Миранчук
31
Абаев
22
Лобанцев
22
Лобанцев
31
Абаев
7
Кипиани
84
Лысов
84
Лысов
7
Кипиани
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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