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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
Краснодар (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 03 апреля 2015
Краснодар (мол)
03.04.2015, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 3
Завершен
Мордовия (мол)
33'
В. Черов
55'
В. Стежко
20'
А. Маланьин
23'
М. Гуйганов
57'
И. Крутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Р. Калюжный
Желтая карточка
И. Жигулев
90'
87'
Замена
Д. Озманов
️️️️
А. Аскеров
Замена
Д. Бакай
️️️️
А. Батютин
83'
77'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
Е. Нестеренко
77'
71'
Замена
А. Чубукин
️️️️
Т. Аббакумов
71'
Замена
А. Шинкаренко
️️️️
Е. Гапон
66'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Маланьин
Замена
И. Черчесов
️️️️
И. Борисов
65'
57'
ГОЛ! 2:3!
И. Крутов
ГОЛ! 2:2!
В. Стежко
55'
49'
Желтая карточка
М. Дональд
46'
Замена
М. Дональд
️️️️
Л. Эбесилио
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Н. Хайкин
Желтая карточка
Д. Воробьев
45'
36'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
ГОЛ! 1:2!
В. Черов
33'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Гуйганов
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Маланьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Мордовия (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
65
Алексей Ларин
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
4-1-2-1-2
78
Кавлинов
77
Старков
81
Нестеренко
5
Стежко
2
Черов
74
Фомин
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
10
Воробьев
24
Белоус
3-5-1-1
12
Хайкин
45
Теняев
42
Усов
33
Гапон
34
Крутов
49
Аббакумов
33
Гуйганов
6
Эбесилио
71
Аскеров
91
Яковлев
48
Маланьин
81
Нестеренко
97
Гаджиев
97
Гаджиев
81
Нестеренко
72
Батютин
49
Бакай
49
Бакай
72
Батютин
96
Борисов
90
Черчесов
90
Черчесов
96
Борисов
71
Аскеров
17
Озманов
17
Озманов
71
Аскеров
48
Маланьин
9
Адаев
9
Адаев
48
Маланьин
49
Аббакумов
44
Чубукин
44
Чубукин
49
Аббакумов
33
Гапон
58
Шинкаренко
58
Шинкаренко
33
Гапон
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
12
Хайкин
35
Калюжный
35
Калюжный
12
Хайкин
6
Эбесилио
20
Дональд
20
Дональд
6
Эбесилио
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
53
Павел Марушко
ЦФ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
65
Алексей Ларин
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
53
Павел Марушко
ЦФ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
65
Алексей Ларин
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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