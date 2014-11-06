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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Кубань (мол)
Урал (мол) - Кубань (мол): обзор матча 06 ноября 2014
Урал (мол)
06.11.2014, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 4
Завершен
Кубань (мол)
24'
Е. Шумихин
81'
Э. Гулиев
47'
И. Нурисов
61'
И. Нурисов
71'
Ю. Завезен
89'
В. Тюфяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Кубань (мол)
90'
+2
Замена
А. Хубежов
️️️️
И. Коновалов
90'
+1
Замена
Р. Джамалутдинов
️️️️
Ю. Журавлев
90'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
А. Секрет
89'
ГОЛ! 2:4!
В. Тюфяков
87'
Желтая карточка
Т. Закиров
ГОЛ! 2:3!
Э. Гулиев
81'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
С. Серченков
79'
77'
Замена
К. Волчков
️️️️
И. Нурисов
77'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
М. Майрович
71'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Завезен
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Оганесян
68'
61'
ГОЛ! 1:2!
И. Нурисов
47'
ГОЛ! 1:1!
И. Нурисов
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Гошоков
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Бергер
46'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Дорожинский
46'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
М. Филиппов
38'
ГОЛ! 1:0!
Е. Шумихин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
22
Игорь Кот
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
38
Никита Мамонов
ЦП
43
Павел Репин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
4-4-1-1
22
Кот
32
Дорожинский
59
Паршин
5
Бергер
38
Омарбеков
28
Оганесян
42
Филиппов
94
Кашкаров
55
Шумихин
8
Серченков
19
Гошоков
3-2-3-2
12
Шевченко
64
Закиров
44
Журавлев
24
Клещенко
8
Чувилов
8
Якуба
22
Завезен
17
Коновалов
90
Нурисов
19
Секрет
10
Майрович
42
Филиппов
31
Тихонов
31
Тихонов
42
Филиппов
28
Оганесян
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
28
Оганесян
32
Дорожинский
13
Щаницин
13
Щаницин
32
Дорожинский
8
Серченков
71
Гулиев
71
Гулиев
8
Серченков
19
Гошоков
0
Соболев
0
Соболев
19
Гошоков
5
Бергер
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Бергер
19
Секрет
78
Пономарёв
78
Пономарёв
19
Секрет
10
Майрович
89
Тюфяков
89
Тюфяков
10
Майрович
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
24
Джамалутдинов
44
Журавлев
90
Нурисов
4
Волчков
4
Волчков
90
Нурисов
17
Коновалов
68
Хубежов
68
Хубежов
17
Коновалов
Остались в запасе
Урал (мол)
Кубань (мол)
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
38
Никита Мамонов
ЦП
43
Павел Репин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
67
Николай Костенко
ВР
Остались в запасе
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
38
Никита Мамонов
ЦП
43
Павел Репин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
67
Николай Костенко
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Урал (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Валерий Романов
(Дзержинск)
Стадион:
Манеж «Урал»
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