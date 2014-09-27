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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кубань (мол)
Динамо (мол) - Кубань (мол): обзор матча 27 сентября 2014
Динамо (мол)
27.09.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (мол)
46'
А. Каташевский
55'
А. Ташаев
61'
Г. Морозов
81'
А. Секрет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кубань (мол)
84'
Желтая карточка
Д. Якуба
84'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Д. Якуба
82'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
А. Секрет
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Секрет
Замена
В. Сарамутин
️️️️
М. Кузьмин
78'
75'
Замена
И. Коновалов
️️️️
С. Каретник
Замена
А. Рукас
️️️️
А. Ярмолицкий
75'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Д. Живоглядов
72'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Каташевский
71'
69'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Т. Закиров
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Моргунов
65'
ГОЛ! 3:0!
Г. Морозов
61'
60'
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Тюфяков
ГОЛ! 2:0!
А. Ташаев
55'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Иванов
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Каташевский
46'
38'
Замена
К. Волчков
️️️️
М. Лаук
16'
Желтая карточка
В. Тюфяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
4-2-3-1
31
Лещук
18
Морозов
17
Иванов
25
Ярмолицкий
27
Живоглядов
18
Каташевский
47
Зобнин
6
Кузьмин
14
Моргунов
88
Ташаев
77
Катрич
3-2-3-1-1
1
Байчора
64
Закиров
24
Джамалутдинов
24
Клещенко
8
Чувилов
8
Якуба
31
Каретник
89
Тюфяков
22
Завезен
10
Лаук
19
Секрет
25
Ярмолицкий
6
Рукас
6
Рукас
25
Ярмолицкий
17
Иванов
91
Степанов
91
Степанов
17
Иванов
18
Каташевский
17
Горбунов
17
Горбунов
18
Каташевский
27
Живоглядов
8
Каляшин
8
Каляшин
27
Живоглядов
6
Кузьмин
27
Сарамутин
27
Сарамутин
6
Кузьмин
14
Моргунов
9
Обольский
9
Обольский
14
Моргунов
8
Якуба
78
Пономарёв
78
Пономарёв
8
Якуба
19
Секрет
13
Кагермазов
13
Кагермазов
19
Секрет
64
Закиров
44
Журавлев
44
Журавлев
64
Закиров
10
Лаук
4
Волчков
4
Волчков
10
Лаук
31
Каретник
17
Коновалов
17
Коновалов
31
Каретник
89
Тюфяков
10
Майрович
10
Майрович
89
Тюфяков
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кубань (мол)
68
Денис Сиднев
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
68
Денис Сиднев
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
12
Владислав Шевченко
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
Родина
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