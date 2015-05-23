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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 23 мая 2015
Малага
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
67'
Х. Гуэрра
90+2'
Х. Гуэрра
52'
Х. Антонио Рейес
55'
Э. Банега
62'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
ГОЛ! 2:3!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Р. Росалес
90'
+2
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Ресио
79'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Н. Амрабат
79'
69'
Замена
К. Бакка
️️️️
Э. Банега
ГОЛ! 1:3!
Х. Гуэрра
Пас отдал
И. Камачо
67'
63'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Антонио Рейес
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Видаль
Пас отдал
Б. Тремулинас
58'
Замена
С. Мбиа
️️️️
Г. Крыховяк
Замена
С. Санчес
️️️️
Хуанми
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Э. Банега
Пас отдал
Б. Тремулинас
52'
ГОЛ! 0:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Коке
35'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
М. Ангелери
35'
Желтая карточка
Ресио
26'
Красная карточка
Велигтон
26'
13'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Хуанпи
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-3-3
13
Камени
15
Бока
16
Росалес
2
Ангелери
3
Велигтон
36
Ресио
4
Камачо
14
Саму
24
Гуэрра
7
Хуанми
39
Амрабат
4-1-4-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
23
Коке
14
Аррибас
14
Тремулинас
20
Крыховяк
19
Рейес
11
Банега
23
Карришу
10
Иборра
9
Гамейро
7
Хуанми
20
Санчес
20
Санчес
7
Хуанми
39
Амрабат
12
Тиссоне
12
Тиссоне
39
Амрабат
36
Ресио
70
Кастильехо
70
Кастильехо
36
Ресио
20
Крыховяк
25
Мбиа
25
Мбиа
20
Крыховяк
19
Рейес
4
Суарес
4
Суарес
19
Рейес
11
Банега
70
Бакка
70
Бакка
11
Банега
Остались в запасе
Малага
Севилья
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
10
Хуанпи
АП
17
Дуда
ЛВ
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
10
Хуанпи
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Севилья
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Ла Росаледа
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