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Судьи
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Бенидорм)

Севилья - Барселона

11.04.2015, Суббота, 21:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая) Испания. Примера, 31 тур Севилья - Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
12 тур
22 ноября, суббота 22:00 Барселона 5:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 1:4 Барселона
4 тур
14 сентября, суббота 22:00 Барселона 3:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Севилья
6 тур
29 сентября, суббота 23:59 Севилья 2:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:00 Севилья 0:2 Барселона
9 тур
22 октября, суббота 23:59 Барселона 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:1 Барселона
9 тур
30 октября, суббота 23:55 Барселона 5:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
ответный матч		 21 августа, суббота 22:30 Барселона 4:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
первый матч		 14 августа, суббота 23:30 Севилья 3:1 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Севилья 2:3 Барселона
18 тур
16 января, суббота 23:55 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 5 января, вторник 23:55 Барселона 1:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 23:55 Барселона 4:0 Севилья
13 тур
29 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
9 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:1 Барселона
4 тур
22 сентября, суббота 23:55 Барселона 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2006

25 августа, пятница 22:45 Барселона 0:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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