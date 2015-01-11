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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 11 января 2015
Барселона
11.01.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико
12'
Неймар
35'
Л. Суарес
87'
Л. Месси
57'
М. Манджукич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
90'
+1
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
89'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
87'
83'
Замена
Г. Сикейра
️️️️
Х. Гамес
82'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Л. Месси
81'
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Маскерано
73'
68'
Желтая карточка
А. Гризманн
67'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Габи
64'
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Л. Суарес
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Манджукич
49'
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
35'
33'
Желтая карточка
М. Манджукич
21'
Желтая карточка
Х. Гамес
ГОЛ! 1:0!
Неймар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ОП
5
Тиагу
ОП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
13
Мойя
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
18
Гамес
14
Габи
5
Тиагу
66
Туран
6
Коке
7
Гризманн
9
Манджукич
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
18
Гамес
6
Сикейра
6
Сикейра
18
Гамес
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
14
Габи
9
Торрес
9
Торрес
14
Габи
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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