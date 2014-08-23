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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 23 августа 2014
Севилья
23.08.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
44'
А. Видаль
88'
Л. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Желтая карточка
Луисми
90'
+2
Желтая карточка
Коке
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
Л. Орбан
83'
Замена
Л. Орбан
️️️️
А. Гомеш
Замена
Луисми
️️️️
В. Иборра
80'
73'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Э. Банега
️️️️
А. Видаль
70'
67'
Красная карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
А. Видаль
67'
66'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Алькасер
56'
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
44'
40'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
М. Барбоса
️️️️
Бету
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
4-1-2-2-1
34
Бету
3
Наварро
22
Видаль
2
Пареха
23
Коке
20
Крыховяк
10
Иборра
23
Карришу
7
Витоло
4
Суарес
70
Бакка
4-3-1-2
25
Алвес
19
Барраган
21
Рубен Везо
30
Отаменди
14
Гайя
20
Гомеш
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
19
Родриго
9
Алькасер
34
Бету
25
Барбоса
25
Барбоса
34
Бету
10
Иборра
19
Луисми
19
Луисми
10
Иборра
22
Видаль
11
Банега
11
Банега
22
Видаль
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
20
Гомеш
6
Орбан
6
Орбан
20
Гомеш
9
Алькасер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
9
Алькасер
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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