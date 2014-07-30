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Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - АПОЭЛ
ХИК - АПОЭЛ: обзор матча 30 июля 2014
ХИК
30.07.2014, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
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Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
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0 : 4
02.11.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
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АПОЭЛ
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0 : 0
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Неа Саламис Фамагуста
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