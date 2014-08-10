Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 10 августа 2014
Днепр
10.08.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Карпаты
47'
Б. Гама
65'
Е. Шахов
74'
Е. Шахов
83'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
ГОЛ! 4:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Шахов
83'
Замена
Л. Матос
️️️️
В. Лучкевич
82'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Р. Зозуля
77'
76'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
П. Ксенз
ГОЛ! 3:0!
Е. Шахов
Пас отдал
Р. Ротань
74'
ГОЛ! 2:0!
Е. Шахов
65'
63'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Селезнев
63'
53'
Желтая карточка
Д. Кожанов
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
47'
22'
Желтая карточка
А. Чачуа
Желтая карточка
А. Федецкий
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Бруно Гама
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
70
Иван Лобай
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
4-3-1-2
71
Бойко
7
Лучкевич
23
Стринич
23
Дуглас
44
Федецкий
16
Гама
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
3-3-2-1-1
31
Ильющенков
11
Мирошниченко
6
Балажиц
4
Гитченко
19
Ксенз
9
Мартынюк
21
Костевич
32
Голодюк
9
Кожанов
8
Чачуа
7
Сергийчук
7
Лучкевич
3
Лео Матос
3
Лео Матос
7
Лучкевич
11
Селезнев
28
Шахов
28
Шахов
11
Селезнев
10
Зозуля
9
Калинич
9
Калинич
10
Зозуля
9
Кожанов
22
Пучковский
22
Пучковский
9
Кожанов
19
Ксенз
27
Страшкевич
27
Страшкевич
19
Ксенз
19
Ксенз
20
Даушвили
20
Даушвили
19
Ксенз
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
14
Максим Марусич
ЦФ
70
Иван Лобай
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
14
Максим Марусич
ЦФ
70
Иван Лобай
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Днепр - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Карпаты
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+