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Расписание матчей
Суперкубок Франции
ПСЖ - Генгам
ПСЖ - Генгам: обзор матча 02 августа 2014
ПСЖ
02.08.2014, суббота, 16:00
Суперкубок Франции
2 : 0
Завершен
Генгам
9'
З. Ибрагимович
19'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Генгам
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Пасторе
85'
Замена
К. Шантом
️️️️
Ж. Баэбек
72'
69'
Замена
К. Манданн
️️️️
Р. Шварц
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Онженда
61'
47'
Желтая карточка
К. Кербра
29'
Пенальти не реализован!
М. Ятабаре
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
19'
13'
Замена
Р. Алиуи
️️️️
Ж. Карди
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
26
Эрвин Онженда
ПВ
11
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
29
Кристоф Кербра
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
12
Клаудио Бове
ЛП
22
Жюльен Карди
ОП
5
Лионель Матис
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
29
Ронни Шварц
(К)
ПП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Франк-Ив Бамбок
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Генгам
16
Уго Гишар
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-1-1-3-1
46
Сиригу
12
Динь
6
Камара
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
38
Баэбек
15
Пасторе
26
Онженда
11
Ибрагимович
4-2-3-1
30
Самасса
2
Якобсен
6
Бака
15
Сорбон
29
Кербра
22
Карди
5
Матис
29
Шварц
26
Жиресс
12
Бове
9
Ятабаре
38
Баэбек
8
Шантом
8
Шантом
38
Баэбек
15
Пасторе
7
Моура
7
Моура
15
Пасторе
26
Онженда
10
Кавани
10
Кавани
26
Онженда
Диалло
12
Марво
12
Марво
Диалло
29
Шварц
12
Манданн
12
Манданн
29
Шварц
22
Карди
7
Алиуи
7
Алиуи
22
Карди
Остались в запасе
ПСЖ
Генгам
20
Франк-Ив Бамбок
ЦП
1
Николя Дюшез
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Уго Гишар
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Остались в запасе
20
Франк-Ив Бамбок
ЦП
1
Николя Дюшез
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
16
Уго Гишар
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Генгам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Пролетарий
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