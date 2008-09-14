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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кьево
Лечче - Кьево: обзор матча 14 сентября 2008
Лечче
14.09.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лечче - Кьево
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Виа Дель Маре
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